اليوم السابع
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ضبط 545 مخالفة مرورية و3 حالات تعاطى أثناء القيادة فى أسوان

الخميس، 11 مارس 2021 11:12 ص
ضبط 545 مخالفة مرورية و3 حالات تعاطى أثناء القيادة فى أسوان حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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نظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير 545 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط سيارة ودراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات.

كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 116 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة و التصالح الفورى فى 87 مخالفة وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش ،وسحب تراخيص 95 حالة لعدم قبول التصالح كما أسفرت الحملة عن تحرير 119 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان وأسفر الفحص عن 3 حالات تعاطى إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش و البانجو واﻻفيون، وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

 


مديرية امن اسوان

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مرور

تراخيص

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