اليوم السابع
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ضبط 5 أطنان لحوم منتهية الصلاحية بثلاجة لحفظ اللحوم بمدينة العبور

الخميس، 11 مارس 2021 11:03 ص
ضبط 5 أطنان لحوم منتهية الصلاحية بثلاجة لحفظ اللحوم بمدينة العبور لحوم فاسدة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت شرطة المسطحات حملة مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى فى القليوبية، للتفتيش على ثلاجات حفظ اللحوم ومصنعاتها، أسفرت عن ضبط ثلاجة شهيرة فى مدينة العبور، بها لحوم غير صالح للاستخدام الآدمى، بلغت جملة المضبوطات نحو 5 أطنان لحوم منتهية الصلاحية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات بالقناطر الخيرية، يفيد قيام حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، أسفرت عن ضبط ثلاجة فى مدينة العبور، عثر بها على 1410 كيلو عكاوى منتهى الصلاحية، وضبط 2785 كيلو جرام من لحوم تستخدم فى عمل الحواوشى منتهيىة الصلاحية، كما تم ضبط 12 جوال معبا بأطباق الحمام بإجمالى وزن 360 كيلو جرام، ومنتهى الصلاحية أيضا.

وبالكشف الطبى البيطرى على المضبوطات تبين أنها بها تغير الخواص وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وسيتم استئذان النيابة العامة فى إعدامها فورا، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

مباحث تموين القليوبية

الطب البيطرى بالقليوبية

ثلاجة مواد غذائية

مدينة العبور

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