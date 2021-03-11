ضبط 1200 عبوة أغذية ومشروبات منتهية الصلاحية بمدينة رأس سدر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بجنوب سيناء، عن حملة تفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بتوجيهات الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى وبتعليمات الدكتور أيمن الشناوى مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة رأس سدر.

أسفرت الحملة بعد المرور على 36 منشآت غذائية عن تحرير 29 محضر لنقص اشتراطات النظافة بأماكن تداول الأغذية وتحرير 28 محضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية وإعدام 254 كجم أغذية وأوانى متهالكة وإعدام7 لتر مشروبات تالفه وتحرير 2 محضر ضبط بوزن 302 كيلو أغذية ومشروبات منتهية الصلاحية بعدد 1200 عبوة.

وأكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية بباقى مدن المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطنى المحافظة.