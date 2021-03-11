شرطة هيوستن الأمريكية تعلن مقتل 3 أشخاص فى حادث إطلاق نار

أعلنت شرطة هيوستن الأمريكية، عبر حسابها على تويتر، اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار، دون التطرق لتفاصيل أخرى.
شرطة هيوستن الأمريكية تعلن مقتل 3 أشخاص فى حادث إطلاق نارالخميس، 11 مارس 2021 10:09 ص
الشرطة الأمريكية
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