اليوم السابع
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سقوط عاطل نصب على مواطن فى 2 مليون جنيه بزعم مشاركته في مدرسة

الخميس، 11 مارس 2021 12:38 م
سقوط عاطل نصب على مواطن فى 2 مليون جنيه بزعم مشاركته في مدرسة حبس
كتب عبد الرحمن سيد - كريم صبحى

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل متهم بالنصب على مواطن، والاستيلاء منه على مبلع 2 مليون جنيه، بزعم مشاركته في مدرسة ملكه، وتعرضه لواقعة نصب في مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتضرره من أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان، لقيامه بالإستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 2 مليون و300 ألف جنيه بدعوى مشاركته بالمدرسة ملكه، إلا أنه اكتشف تعرضه لواقعة نصب.

 

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على إنشاء إحدى المشاريع الخاصة به، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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