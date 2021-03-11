سفير الفاتيكان يلتقى اليوم بقيادات البحر الأحمر بكنيسة الأقباط الكاثوليك

من جانبه، قال القمص يؤنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة، إن سفير الفاتيكان بالقاهرة المطران نيقولاس هنرى، ممثل قداسة البابا فرنسيس تستغرق زيارته للغردقة 3 أيام، يبدأها صباح اليوم باجتماع بالآباء الكهنة لمحافظات الصعيد "البحر الأحمر، والأقصر وقنا وأسوان" صباح الخميس، وذلك فى بيت الرحبات التابع للكنيسة الكاثوليكية بمنطقة الممشى السياحى.

وتابع وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، أنه من المقرر أن يلتقى ممثل البابا فرنسيس مساء اليوم الخميس، بالقيادات التنفيذية والدينية بمحافظة البحر الأحمر بكنيسة الأقباط الكاثوليك بالغردقة، ثم يترأس صباح غدا الجمعة قداس الكنيسة بحضور مطران الأقصر، وكذلك مطران الكنيسة اللاتينية بالقاهرة، وبعد ذلك يجرى جولة ترفيهية بمدينة الغردقة.

وينطلق سفير الفاتيكان بالقاهرة عقب الانتهاء من زيارته بالغردقة إلى الأقصر وعقب الانتهاء يغادر للقاهرة، وأكد وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، أن زيارة سفير الفاتيكان إلى الغردقة تعد تاريخية وهى الأولى للمدينة منذ تنصيبه، مؤكدا أن تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.