سفير الفاتيكان يزور كنيسة القديس يوسف بالغردقة ويلتقى بالآباء الكهنة لمحافظات الصعيد

البحر الأحمر - عماد عرفة

زار المطران نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بالقاهرة، اليوم الخميس، كنيسة القديس يوسف بمدينة الغردقة، وكان فى استقباله المطران عموائيل مطران طيبة، والقمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة.

وجاء ذلك بحضور المطران نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بالقاهرة، ترأس المطران عموائيل، مطران طيبة، القداس الآلهى لختام الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية، وذلك بحضور الأنبا كلاوديو النائب الرسولى لمصر، وعقب انتهاء القداس التقى سفير الفاتيكان بالآباء الكهنة لمحافظات الصعيد "قنا والأقصر، وأسوان والبحر الأحمر"، وذلك فى بيت الرحبات التابع للكنيسة بالغردقة.

من جانبه، قال القمص يؤنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة، إن سفير الفاتيكان بالقاهرة المطران نيقولاس هنرى، ممثل قداسة البابا فرنسيس من المقرر أن يلتقى بالقيادات التنفيذية والدينية بمحافظة البحر الأحمر بصالون كنيسة القديس يوسف بالغردقة مساء اليوم، وكذلك يترأس صباح غدا الجمعة قداس الكنيسة بحضور مطران الأقصر، وكذلك مطران الكنيسة اللاتينية بالقاهرة، وبعد ذلك يجرى جولة ترفيهية بمدينة الغردقة.

وينطلق سفير الفاتيكان بالقاهرة عقب الانتهاء من زيارته بالغردقة إلى الأقصر وعقب الانتهاء يغادر للقاهرة، وأكد وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، أن زيارة سفير الفاتيكان إلى الغردقة تعد تاريخية وهى الأولى للمدينة منذ تنصيبه، مؤكدا أن تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

إقامة قداس بخصور السفير بالغردقة



سفير الفاتيكان يزور كنيسة الكاثوليك بالغردقة