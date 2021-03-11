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سفير الإمارات بالقاهرة: نعمل على مضاعفة استثماراتنا فى مصر الفترة المقبلة

الخميس، 11 مارس 2021 05:26 م
سفير الإمارات بالقاهرة: نعمل على مضاعفة استثماراتنا فى مصر الفترة المقبلة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السفير دكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
 
واستهل مدبولى اللقاء، بالإعراب عن تمنياته لسفير الإمارات بالتوفيق فى أداء مهام منصبه الجديد بالقاهرة، والمساهمة فى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الشقيقتين مصر والإمارات، واصفاً علاقات الدولتين بأنها نموذج فى علاقات الأخوة بين قيادة وشعب البلدين قلّما يتكرر. 
 
من جانبه، أعرب الشامسي عن سعادته بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الشقيقة مصر، وأن مصر بلده الثاني.
 
وأكد السفير أن لديه توجيها من القيادة الإماراتية بتعزيز كل أوجه التعاون مع مصر. 
 
وشدد سفير الإمارات على العمل على مضاعفة الاستثمارات الإماراتية فى مصر فى الفترة المقبلة، خاصة أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح جاذباً، بفضل برامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى التى نفذتها الحكومة.
 

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