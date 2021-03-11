سامح شكرى يشارك فى الاجتماع الوزارى الرباعى بشأن عملية السلام فى باريس

(أ ش أ)

شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، اليوم الخميس، بباريس فى الاجتماع الوزارى الرُباعى المعنى ببحث عملية السلام فى الشرق الأوسط وسبل الدفع قُدمًا بالمفاوضات بُغية التوصل لتسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، بحث اليوم الخميس، فى إطار زيارته الحالية الى باريس مع نظيره الألمانى ⁧هايكو ماس‬⁩ دفع التعاون بين البلديّن وتنسيق المواقف.

ذكر ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر".

وتوجه وزير الخارجية سامح شكرى، الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية "باريس" للمشاركة فى الاجتماع المُقرر عقده بين وزراء خارجية كل من "مصر والأردن وفرنسا وألمانيا" وذلك فى إطار جهودهم المتواصلة لبحث خطوات دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط.