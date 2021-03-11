ربط قريتى الشيخ الشاذلى وعرب صالح بمرسى علم بشبكة الكهرباء الموحدة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ربط قريتى الشيخ الشاذلي، وعرب صالح التابعتين لمدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر بشبكة الكهرباء الموحدة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، خلال جولة تفقدية بمحطة الكهرباء بقريتى الشيخ الشاذلى وعرب صالح، برفقة اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، أن الشركة تسعى لتغطية جميع القرى والمناطق البعيدة بالبحر الأحمر لربطها بشبكة الموحدة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

ورافق المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب فى زيارته التفقدية بقرية الشيخ الشاذلى المهندسة دلال ابو شوشة المستشار الفنى للشركة، والمهندسة جيهان محمد عمر رئيس قطاع الشئون الفنية، والمهندسة أمل رحيل رئيس قطاع الرقابة والأداء، وعلى خلاف رئيس النقابة العامة للشركة، والمهندس أحمد شحاتة رئيس قطاع شبكات البحر الأحمر.

كذلك رافق رئيس الشركة خلال الزيارة بقرى الجنوب المهندس محمد إمام مدير إدارة المحطات بجنوب البحر الأحمر، والمهندس سيد على مدير إدارة شبكة الجنوب، وكان فى استقبالهم محمود التهامى سكرتير قرية الشيخ الشاذلى.