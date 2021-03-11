رئيس جامعة الأقصر يتابع إجراءات التطهير والتعقيم أثناء سير الامتحانات بالكليات

وأشار الدكتور محمد محجوب، إلى متابعته لسير عملية الامتحانات علي مدار الساعة، وذلك للتأكد من التزام كافة الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنصوص عليها من ارتداء للكمامات واستخدام للمطهرات وأدوات التعقيم ، وتوافر أجهزة الكشف الحراري والحفاظ على مسافات التباعد بين مقاعد الطلاب داخل اللجان .

وصرح رئيس جامعة الأقصر، أن متابعته اليومية لسير عملية الامتحانات تهدف إلى رصد أى سلبيات تعيق انتظام سير الامتحانات أو تؤثر على جودتها ووضع حلول فورية لها وتوفير أقصى درجات الدقة والهدوء داخل وخارج اللجان وتوفير بيئة صحية آمنة تضمن الحفاظ على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب والقائمين علي عملية الامتحانات ، موضحاً أنه يتابع وجود الأطقم الطبية بصورة كافية داخل اللجان ومراجعة جاهزية الأدوات والمعدات الطبية المستخدمة وذلك للكشف على أى حالة مرضية وإسعافها فوراً.

وكان قد استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بمقر جامعة الأقصر وفدا من مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك للعمل على تنفيذ مشروع برنامج الذاكرة المؤسسية "نظام إدارة المؤسسة الالكتروني"، والذى يعد أحد البرامج الرائدة والمتخصصة فى مجال إدارة المؤسسات إلكترونياً.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه خلال اللقاء تمت مناقشة إمكانية تنفيذ مشروع برنامج الذاكرة المؤسسية "نظام إدارة المؤسسة الالكتروني"، والذى يعد أحد البرامج الرائدة والمتخصصة فى مجال إدارة المؤسسات إلكترونيا من خلال ما يتيحه من أساليب لمتابعة وتطوير الأداء الإدارى الداخلى عن طريق تكامل الأعمال فى التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، وربط كافة الإدارات والقطاعات داخل الجامعة بمواردها البشرية والمعلوماتية والتكنولوجية والإدارية، للعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة، بجانب بناء مخزون معرفى من خلال إنشاء قاعدة معلوماتية تشمل كل المعارف والبيانات عن الجامعة لتسهيل عمليتى التحديث والتطوير، علاوة على توفير منظومة لإدارة وتوثيق العلاقات الخارجية مع الجهات المتعاملة مع الجامعة، حيث ضم الوفد كل من اللواء عصام خضر مستشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور ياسر درويش ، والدكتور ياسر درويش مدير إدارة تنمية الأعمال، والمهندس مدحت البكرى مدير إدارة نظم المعلومات والمهندسة هيام عادل مدير إدارة الخدمات الاحترافية، وبحضور الدكتور محمد رمضان المدير التنفيذى لمعلوماتية جامعة الأقصر، والدكتور أحمد حمدى مدير الموقع الإلكترونى لجامعة الأقصر .

إجراءات التطهير والتعقيم أثناء سير الامتحانات



إجراءات التطهير والتعقيم أثناء سير الامتحانات