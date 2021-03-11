اليوم السابع
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رئيس الوزراء الصينى: لدينا مع أمريكا مصالح مشتركة.. ويتعين الحوار حول الخلافات

الخميس، 11 مارس 2021 02:42 م
رئيس الوزراء الصينى: لدينا مع أمريكا مصالح مشتركة.. ويتعين الحوار حول الخلافات رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج
رويترز

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قال رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج اليوم الخميس إن الصين والولايات المتحدة لديهما مصالح مشتركة والعديد من مجالات التعاون ويتعين عليهما السعى لتطوير علاقتهما فى مناخ صحى.

وقال لي في مؤتمر صحفي في ختام الدورة السنوية للبرلمان إن الصين تأمل في أن تشهد العلاقات تطورا صحيا استنادا إلى احترام كل طرف لمصالح الآخر الأساسية والتعاون الذي يحقق الفائدة للطرفين وعدم تدخل طرف في الشؤون الداخلية للآخر.

وتابع أن من الحتمي أن تكون هناك خلافات لكن المهم هو كيفية التعامل معها.

وقال "شعبا الصين والولايات المتحدة يتسمان بالحكمة والمقدرة، ويتعين على الجانبين فتح حوار والتواصل على أساس من الاحترام والمساواة".

ومضى يقول "لدى الصين والولايات المتحدة نطاق واسع من المصالح المشتركة وهناك العديد من المجالات التي يمكنهما التعاون فيها. وما زال يتعين علينا التركيز أكثر على الأرضية المشتركة وتوسيع مصالحنا 


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