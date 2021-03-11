رئيس الوزراء السودانى: استفدنا من التجربة المصرية فى ملف الإصلاح الاقتصادى

كتبت هند مختار

قال رئيس الوزراء السودانى ‏عبد الله حمدوك، إنه سعيد بزيارته لمصر، وإن مصر والسودان تربطهما علاقات تاريخية، موضحا أن زيارته لمصر في الأساس تقوم على العمل المشترك والعلاقات الوثيقة بين البلدين، مضيفا قائلا: "سعيد أن تكون أول زيارتى لمصر بلقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وأوضح في مؤتمر صحفى ، إنه في خلال الـ6 أشهر الماضية بدأت السودان في تجربة للإصلاح الاقتصادى وتم اتخاذ قرارات صعبة وكانت جراحة صعبة ، وهى قرارات ليست سهلة ولكننا اتخذنا من التجربة المصرية في ذلك.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظيره السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، الذي وصل مطار القاهرة صباح اليوم، الخميس، في زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية، والتخطيط الإقتصادي، والري والموارد المائية، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، وعددا من المسؤولين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء علي نتائج الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي الخرطوم الأسبوع الماضي.