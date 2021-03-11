دراسة بريطانية: عروسة ابنتك "الباربى" تؤثر على ثقتها بنفسها فى المستقبل

هند عادل

حذرت دراسة جديدة بجامعة دورهام البريطانية من أن الدمى الرقيقة مثل باربي يمكن أن تجعل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات يريدون جسمًا أنحف، حيث طلب علماء بريطانيون من فتيات تتراوح أعمارهن بين 5 و 9 سنوات اللعب بدميتين رفيعتين للغاية، بما في ذلك باربي، ودميتين تصوران وزن جسم أكثر واقعية، ووجد الباحثون أن الدميتين النحيفتين للغاية قللتا على الفور من حجم الجسم المثالي للفتيات.





ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن اللعب بالدمى الرقيقة جنبًا إلى جنب مع التعرض للشخصيات الكرتونية الرفيعة للغاية في الأفلام والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن تؤدي إلى عدم الرضا الجسدي لدى الفتيات الصغيرات، والذي ثبت أنه عامل في تطور اضطرابات الأكل.

وتشير الدراسة إلى أن التعرض لأنواع أجسام غير واقعية يمكن أن يضع الفتيات الصغيرات على طريق اضطرابات الأكل في سن مبكرة بشكل مأساوي، حيث تميل الدمى المتوفرة حاليًا على نطاق واسع إلى أن يكون لها أجسام رفيعة جدًا مع مؤشر كتلة جسم متوقع بين 10 و 16 ، والتي تصنف على أنها ناقصة الوزن.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة البروفيسورة ليندا بوثرويد من قسم علم النفس بجامعة دورهام: "عدم الرضا عن الجسم مشكلة كبيرة ، خاصة بين الفتيات الصغيرات، يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على رفاهية الفتيات وتؤدي إلى اضطرابات الأكل والاكتئاب"، وأضافت: "تشير نتائج دراستنا إلى أن اللعب بالدمى الرقيقة جدًا ، والتي تُباع بالملايين كل عام ، يمكن أن يكون له تأثير سلبي حقيقي على صورة جسم الفتيات، هذا علاوة على كل الصور ذات الأحجام غير الواقعية للجسم التي يشاهدونها على التلفزيون والأفلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي."

من أجل الدراسة ، قام الباحثون ببحث 31 فتاة تتراوح أعمارهن بين 5 و 9 سنوات وأعطي خمسة عشر طفلاً دمى "رفيعة للغاية" ليلعبوا بها ، بينما حصل 16 طفلًا على دمى "طفولية واقعية".

في الدراسة ، لعبت الفتيات مع الدمى وقبل وبعد جلسة اللعب ، تم سؤالهن عن حجم الجسم الفعلي المتصور وحجم الجسم المثالي وحجم الجسم المثالي للبالغين، باستخدام برنامج Daz Studio ، طُلب من الأطفال تغيير حجم جسم صورة فتاة إلى ما اعتقدوا أنهم يشبهون أنفسهم ، والشكل الذي يرغبون في أن يكونوا عليه ، والشكل الذي يعتقدون أن المرأة الجميلة تبدو عليه، وجد الباحثون أن اللعب بالدمى فائقة النحافة يقلل من حجم الجسم المثالي للفتيات في أعقاب اللعب مباشرة.

لم يكن هناك أي تحسن حتى عندما لعبوا لاحقًا بالدمى أو السيارات الواقعية بعد ذلك ، مما يدل على أنه لا يمكن مواجهة التأثيرات على الفور بألعاب أخرى.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة إليزابيث إيفانز، من كلية جامعة نيوكاسل في جامعة نيوكاسل: لا تهدف هذه الدراسة إلى جعل الآباء يشعرون بالذنب حيال ما يوجد في صندوق ألعاب أطفالهم ، وبالتأكيد لا تحاول الإشارة إلى أن الدمى الرقيقة جدًا سيئة ما تقدمه دراستنا هو معلومات مفيدة يمكن للوالدين أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات بشأن الألعاب.