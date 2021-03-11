اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مارس 2021 07:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة أمريكية: الإفراط فى تناول المشروبات الغازية يزيد مخاطر الإصابة بسرطان الثدى

الخميس، 11 مارس 2021 07:00 ص
دراسة أمريكية: الإفراط فى تناول المشروبات الغازية يزيد مخاطر الإصابة بسرطان الثدى المشروبات الغازية تزيد من مخاطر الوفاة بسرطان الثدى
كتبت مروة هريدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشير بحث جديد من جامعة (بوفالو) الأمريكية، نشر فى موقع Medical express إلى أن السيدات اللائى يتناولن مشروبات غازية محلاة بالسكر بشكل منتظم هن أكثر عُرضة للإصابة بسرطان الثدى، ولخطر الوفاة بهذا المرض أو لأى سبب آخر، وذلك مقارنة بالنساء اللائى لم يشربن تلك المشروبات، حيث إن النساء اللائى يتناولن مشروبات الصودا لخمس مرات أو أكثر أسبوعيًا لديهن احتمالية أعلى للوفاة لأى سبب بنسبة 62٪ وبسبب سرطان الثدى بنسبة 85٪، وفقًا للنتائج التى نشرتها مجلة الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان خلال شهر مارس الجارى.

 

دراسة
 

من جانبها، تقول مؤلفة الدراسة نادية كويراتى، إن البحث عن العلاقة بين مشروبات الصودا المحلاة بالسكر وسرطان الثدى جديدة إلى حد كبير، وبالرغم من النتائج الصحية السلبية المرتبطة بشرب الصودا مثل زيادة الوزن والإصابة بمرض السكرى من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية، يستمر الكثير من الناس بتناول المشروبات الغازية المحلاة بالسكر.

وقام الباحثون بتقييم العلاقة بين الصودا المحلاة بالسكر والوفيات الناجمة عنها بما فيها سرطان الثدى بين 927 امرأة، تم تشخيص إصابتهن بهذا النوع من السرطان تتراوح أعمارهن بين 35 و79 عامًا، حيث استمرت الدراسة لعامين تقريبًا، توفى منهن خلال هذه الفترة نحو 41٪ معظمهن كان لديهن معدل مرتفع من استهلاك الصودا المحلاة بالسكر مقارنة بالنساء اللائى مازلن على قيد الحياة.

 

الصودا

 

وتشير الدراسة إلى أن المشروبات الغازية المحلاة بالسكر ليس لها أى فوائد صحية على الإطلاق فقط يساهم استهلاكها بارتفاع السكر والسعرات الحرارية بالجسم نظرًا لاحتوائها على كميات عالية من السكروز والفركتوز مقارنة بالأطعمة أو المشروبات الأخرى مثل الشاى والقهوة وعصائر الفاكهة التى لها فوائد عدة لأى نظام غذائى، خاصة إذا كانت غير محلاة بالسكر، فهى تعتبر خيارات صحية لأنها تضيف قيمة غذائية للجسم لاحتوائها على مضادات الأكسدة والفيتامينات.


علاقة المشروبات الغازية بسرطان الثدى

عوامل الإصابة بسرطان الثدى

اضرار المشروبات المحلاة بالسكر

اضرار الصودا

مخاطر الوفاة بسرطان الثدى

مخاطر المشروبات الغازية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أضرار المشروبات الغازية.. تؤثر على القلب وتزيد خطر الإصابة بالسرطان

السبت، 20 فبراير 2021 06:00 ص

نصائح قبل تناول وليمة أعياد الميلاد.. تجنب المشروبات الغازية والأطعمة الدسمة

الخميس، 07 يناير 2021 03:00 م

5 عادات سيئة مرتبطة بتناول المشروبات الغازية

الإثنين، 04 يناير 2021 12:00 ص

دراسة تحذر الطلاب من المشروبات الغازية والوجبات السريعة..سبب الأرق والتوتر

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 07:00 ص

مرضى سرطان الثدى و علاج مصابى كورونا.. أبرز قضايا على طاولة التوك شو

الإثنين، 08 مارس 2021 05:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة