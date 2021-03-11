دار الإفتاء: من يمت محروقًا يدخل فى عداد الشهداء.. فيديو

كتب على عبد الرحمن





قال الدكتور محمود شلبى، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عمن يعدون في منزلة الشهداء، حيث جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: "ما تعدون الشهيد"، فقال الصحابة: الشهيد الذى يخرج في قتال أعداء الإسلام أو أعداء الوطن فيموت".

وأضاف شلبى ردا على سؤال نصه: "هل الموت بكورونا يعتبر شهيد؟"، خلال بث مباشر أجرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "فقال النبى إذن شهداء أمتى قليل، أخذ صلى الله عليه وسلم يعد الأشخاص الذين يعدون في منزلة الشهداء فالمبطون شهيد والمرأة التي تموت أثناء الولادة شهيدة، والغريق شهيد والمطعون شهيد والذي يموت بالطاعون شهيد والحرقى شهيد ، والهدمى شهيد "أي من يقع عليه منزل".

واختتم الدكتور محمود شلبى، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "فالذى يموت بكورونا هو يموت بسبب المرض وهذا يدخله في تعداد الشهداء بإذن الله".

ونشرت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الشهادة، ونصه: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، وَالْغَرِقُ شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة" أخرجه أبو داود (2704)".

وشهدت مدينة العبور في محافظة القليوبية صباح اليوم، حريق أحد المصانع بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، أسفر عن وفاة نحو 19 شخصا وإصابة 21 آخرين، ودفعت وزارة الصحة والسكان بما يقرب من 23 سيارة إسعاف.

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 19 وفاة و21 مصابا فى حادث مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، مشيرة إلى أنه تم إخلاء الجثث والمصابين على مستشفيات الخانكة والسلام العام وبلبيس وشارك فى إسعاف الحالات 23 سيارة إسعاف ، فيما شكلت محافظة القليوبية لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمبانى المجاورة؛ لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه، وتقدم المحافظ بالعزاء لأسر المتوفين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.