اليوم السابع
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خطة لزيادة إنتاج القمح إلى 15 أردبا للفدان فى بورسعيد

الخميس، 11 مارس 2021 08:00 ص
خطة لزيادة إنتاج القمح إلى 15 أردبا للفدان فى بورسعيد زراعات القمح - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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قال المهندس كامل تويج، مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، إن مساحة القمح المنزرعة تقدر بـ15 ألفا و600 فدان قمح حتى نهاية مارس الجارى.

وأضاف "تويج"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن محصول القمح خالى تماما من الإصابات الخاصة بالأصداء أو التفحم ومن المتوقع زيادة متوسط إنتاجية القمح إلى حوالى 15 أردبا للفدان الواحد.

وتابع أن المساحات المزروعة سوف تشهد زيادة محصول القمح وسط متابعة من قبل اللجان المشكلة لزيادة المحصول.

وأكد أن هناك لجان دورية للمرور على زراعات القمح وتكليف الإدارات الزراعية  بالمتابعة الدورية.

وأشار إلى أنه منذ زراعة محصول القمح تم توفير التقاوى المنتقاة عالية الجودة مع مراعاة توفير مستلزمات الإنتاج مع تشكيل لجان للمتابعة الدورية لصرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة مع الالتزام بضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى مع مراعاة برامج التوعية لحث المزارعين على زيادة مساحات إنتاجية القمح.


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