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حبس متهمين بسرقة خطوط بترول بالسويس 15 يوما

الخميس، 11 مارس 2021 12:31 م
حبس متهمين بسرقة خطوط بترول بالسويس 15 يوما حبس - أرشيفية
السويس- سيد نون

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قررت النيابة العامة بالسويس، حبس اثنين من المتهمين بسرقة بترول خام من الخطوط البترولية 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

كانت قوات الشرطة بالسويس ضبط 4 سيارات نقل محملة بـ 200 طن بترول خام، عقب سرقتها من خط بترول فى السويس.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس، المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة الجبلية بوادي حجول تحت إشراف قطاع الأمن العام، قامت لضبط "2 سيارة نقل فنطاس مُحملتين بـ 100 طن خام بترول" قيادة "سائقين، مقيمان بمحافظة الدقهلية"  حال خروجهما من أحد المدقات الجبلية المتاخمة لخط البترول (شقير / مسطرد) التابع لشركة أنابيب البترول.

واعترفا بأنهما يقومان بتوصيل المواد البترولية لعدد 3 مخازن بطريق صهرجت دائرة مركز ميت غمر بالدقهلية. 

وبتمشيط المنطقة، تم ضبط سيارتين أخرتين نقل فنطاس مُحملتين بـ 100 طن خام بترول وفر قائديها هاربين، كما أكدت المعلومات والتحريات التى أجريت تحت إشراف قطاع الأمن العام، أن القائم على إحضار السيارات (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس)، وأن القائم على التحميل أثناء السرقة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة)، فتم تحديد مكان المحبس بمنطقة وادى حجول وإخطار الشركة، وجارى إجراء الصيانة بمعرفتها للخط بمنطقة الواقعة .

 


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