حبس عاطل استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الشؤون المالية والتجارة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 3 ملايين جنيه بعد إيهامهم بتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة البلاستيك مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، و4 آخرين بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، "له معلومات جنائية"، بتلقى مبالغ مالية منهم، بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة عن صحة الواقعة، وقيام المتهم المذكور بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغت نحو 3 ملايين جنيه، بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة البلاستيك مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، ثم امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، وتبين من التحريات أن المتهم المذكور محبوس حالياً على ذمة قضيتى "تزوير"، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.