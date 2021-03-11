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في بيان للوزراء..

جلسة مباحثات موسعة بين رئيس الوزراء ونظيره السودانى بحضور وفدى البلدين

الخميس، 11 مارس 2021 11:19 ص
جلسة مباحثات موسعة بين رئيس الوزراء ونظيره السودانى بحضور وفدى البلدين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظيره السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، الذي وصل مطار القاهرة صباح اليوم، الخميس، في زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية، والتخطيط الإقتصادي، والري والموارد المائية، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، وعددا من المسؤولين.
 
وتأتي زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء علي نتائج الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي الخرطوم الأسبوع الماضي.
 
ومن المنتظر أن يعقد وفدا البلدين جلسة مباحثات موسعة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور عبدالله حمدوك، لبحث تفاصيل التعاون القائم بين البلدين، والاتفاق علي مجالات جديدة للتعاون في الملفات محل الاهتمام المشترك.

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