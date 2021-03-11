اليوم السابع
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تونس ترفع أسعار الوقود مجددا لخفض عجز الميزانية

الخميس، 11 مارس 2021 05:00 ص
تونس ترفع أسعار الوقود مجددا لخفض عجز الميزانية وقود
(رويترز)

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رفعت تونس أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهر في إطار جهود لكبح عجز الميزانية، ضمن سلسلة إصلاحات يريدها المقرضون الدوليون.

وقالت وزارة الطاقة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع اليوم الخميس من 1.955 دينار إلى 1.995 دينار.

وحث صندوق النقد الدولي تونس الشهر الماضي على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة من أجل تقليص العجز المالي، فيما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة في ظل أزمة مالية وسياسية حادة.

وحذر الصندوق من وصول العجز المالي إلى تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفذ تونس إصلاحات، وبلغ العجز المالي 11.5 % في العام الماضي مع تأثر البلاد بجائحة كورونا.

 

 

 


تونس

أسعار الوقود

فيروس كورونا

صندوق النقد

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