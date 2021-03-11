اليوم السابع
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تفاصيل مشروع إنشاء خط سكة الحديد من أبو سمبل إلى مدينة حلفا بالسودان

الخميس، 11 مارس 2021 05:33 م
تفاصيل مشروع إنشاء خط سكة الحديد من أبو سمبل إلى مدينة حلفا بالسودان جانب من اللقاء
أسوان - صلاح المسن

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التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بوفد وزارة النقل والهيئة العامة لسكك حديد مصر لعرض دراسة إنشاء خط سكك حديد من مدينة أسوان إلى مدينتى توشكى الجديدة وأبو سمبل السياحية كمرحلة أولى ليصل إلى مدينة حلفا بالسودان الشقيق كمرحلة ثانية.

وقالت المحافظة فى بيان، إن اللقاء حضره نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حسن الليثى نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، والمهندس خالد فاروق مستشار وزير النقل، بجانب مديرى الرى والبيئة والسكك الحديدية، بالإضافة إلى رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، وعقب عرض تصميمات مراحل تنفيذ هذا المشروع التنموى الضخم الموازى لطريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 283.5 كم من أسوان إلى أبو سمبل السياحية مروراً بمدينتى أسوان الجديدة وتوشكى الجديدة وهو الذى سيساهم في خلق وسيلة نقل حضارية آمنة للمواطنين والأفواج السياحية، علاوة على نقل المحاصيل الزراعية وإنتاج مصنع الأسمنت وغيرها ، فضلاً عن زيادة الحركة التجارية بين مصر والسودان.

من جانبه أشاد محافظ أسوان بهذا المشروع الحيوى والذى يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لإحداث نقلة شاملة فى التنمية والبناء لجنوب الوادى، مع دعم التبادل التجارى بين مصر والسودان وأيضاً في اتجاه الأسواق الإفريقية، مؤكداً أن هناك جهودا كبيرة تبذل من وزارة النقل خلال الفترة الحالية في تطوير ومد الطرق السريعة، مع إنشاء محاور التنمية شرق وغرب المحافظة .


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ابو سمبل

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