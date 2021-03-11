تعيين عاطف حسين نائبا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أنه صدر القرار الجمهوري بتعيين الدكتور عاطف محمد حسين نائبا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، والذى يعمل أستاذا بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب البشري، وشغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث منذ أكتوبر 2019 .

كما صدر القرار الجمهورى، بتعيين الدكتورة فاتن فاروق عبد الفتاح عميدا لكلية التربية جامعة الزقازيق، والتى تعمل أستاذا بقسم علم النفس التربوي ، وشغلت منصب وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود التي بذلت من الدكتور عبد المنعم نافع خلال إشرافه علي قطاع شئون التعليم والطلاب وعمادته لكلية التربية مع خطي ثابتة نحو الأفضل لخدمة الجامعة والمجتمع الشرقاوي، متمنيا المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير القطاع علي يد الدكتور عاطف حسين والنهوض به على المستوى التعليمي والإداري في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.