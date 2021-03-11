"تعليم القليوبية" تحيل واقعة بيع شهادات الإعدادية بـ20 جنيها للتحقيق

القليوبية - فريق المحافظات

توصلت اللجنة المشكلة من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، للتحقيق في واقعة بيع عامل بمدرسة بغرب شبرا الخيمة، شهادات الإعدادية نظير 20 جنيها، إلى صحة الواقعة والفيديو المتداول، وجرى إحالة الواقعة للشئون القانونية، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين. جاء ذلك فى بيان لمديرية التعليم بالقليوبية.

وكان محمد مهدى، مدير إدارة غرب شبرا التعليمية بالقليوبية، أعلن فى وقت سابق، إحالة واقعة قيام عامل مدرسة منطى الإعدادية بنين، بإجبار أولياء الأمور على دفع مبلغ 20 جنيها مقابل الحصول على بيان درجات امتحان الشهادة الإعدادية، ما آثار استياء وشكاوى أولياء الأمور، وتداولوا فيديو يوثق الواقعة على صفحات التواصل الاجتماعي إلى الشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وكان "مهدى"، أعلن في تصريحات صحفية في وقت سابق، تشكيل اللجنة والتوجه للمدرسة للفحص، التى أكدت بدورها صحة الواقعة.

يذكر أن عددا من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو يظهر فيه عامل داخل مدرسة بشبرا الخيمة، يشترط الحصول على 20 جنيها، من طالب بالصف الثالث الإعداداي لاستلام نتيجة التيرم الأول.

ويظهر في الفيديو عامل يقف خلف باب حديدى، يتجمع حوله الطلاب، مطالبين إياه بالحصول على النتيجة مقابل 5 جنيهات بدلا من 20 جنيها، وصوره أحد الطلاب وهو يأخذ منهم الأموال.