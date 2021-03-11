اليوم السابع
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تعقيم ونظافة مساجد المحافظات استعدادا لصلاة الجمعة غدا

الخميس، 11 مارس 2021 02:00 ص
تعقيم ونظافة مساجد المحافظات استعدادا لصلاة الجمعة غدا تعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة
كتب على عبد الرحمن

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تواصل مديريات الأوقاف فى المحافظات، اليوم، الخميس، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية استعدادا لإقامة شعائر صلاة الجمعة غدا، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.
 
وأكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن نظافة المساجد وطهارتها وتعقيمها والالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية دليل على كمال الوعى الإنسانى، والإدراك التام لخطورة الموقف وقوة البصيرة، حيث إن المسلم كيس فطن، ومن ثم تجب المحافظة على المساجد بنظافتها وتعقيمها، حتى يرفع الله (عز وجل) البلاء عن البلاد والعباد.
 
وتفتتح وزارة الأوقاف، غدا 53 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالى 55 مسجدًا الجمعة المقبلة ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (1006) مساجد حتى تاريخه، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

تعقيم المساجد

صلاة الجمعة

خطبة الجمعة

الأوقاف

المساجد

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