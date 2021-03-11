اليوم السابع
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تعديل بعض خطوط السير لسرفيس دمياط الجديدة لخدمة الأهالى.. تعرف عليها

الخميس، 11 مارس 2021 12:04 م
تعديل بعض خطوط السير لسرفيس دمياط الجديدة لخدمة الأهالى.. تعرف عليها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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قرر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، تشغيل أتوبيسات مجلس الأمناء من منتصف ش السبعين أمام مكتبة الطفل والمركز الطبي إلى مساكن الجنوب مرورا بمساكن الستين وش 100، ومدرسة المستقبل وش المحجوب إلى الجهاز و ش الكفراوى إنتهاءا بالموقف الشرقى والعودة.

كما تقرر دخول خط رقم (1 ) إلى المجاورة الأولى حى أول إلى مدرسة الصنايع والطريق الفاصل بين المجاورة الثانية والثالثة حى أول مرورا بالطريق الفاصل بين الحديقة المركزية والمستشفى العسكري ثم إلى الطريق (أ1 ) إنتهاءا بالموقف الشرقي والعودة، ووصول خط رقم (3 ) إلى نهاية الشارع الفاصل بين الحى الثالث والخامس لخدمة سكان الحيين وجامعة حورس.

مع إستمرار خدمة سكان موقعى دار مصر ومجاورات الحيين الثالث والخامس بأتوبيسات مجلس الأمناء والبقاء على باقى الخطوط كما هى.

يأتى ذلك فى إطار التشغيل التجريبى لخطوط سير سيارات السيرفيس الداخلى بمدينة دمياط الجديدة.

 

 

 


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