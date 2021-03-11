تشكيل لجنة لفحص حالات تكافل وكرامة لأهالى المنيا بجميع المراكز

المنيا – حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتشكيل لجنة من التفتيش المالى والإداري، الشئون القانونية، والمراكز التكنولوجية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لفحص حالات تكافل وكرامة بجميع مراكز المحافظة، بهدف تحديد الفئات المستحقة بالمعاينة على الطبيعة وفقا للمعايير مع تحديد أسباب الاستبعاد لضمان وصول الدعم للمستحقين.

وقال المحافظ، إن هناك العديد من المحاور لتلقى شكاوى المواطنين منها بوابة الشكاوى الحكومية، مبادرة صوتك مسموع، ومكاتب خدمة المواطنين بنطاق المحافظة، وفور عرض الشكوى يتم تحويل الموضوع للجهات المعنية وإيجاد حلول لتلك الشكاوى وإزالة أسبابها.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة، موقف الوحدات الصحية التى يتم تطويرها والمدرجة بمبادرة حياة كريمة لتطويرها وإعادة هيكلتها، مؤكدا أن الدولة حريصة على تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل والتى تقدم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين ضمن خطة الدولة للارتقاء بمنظومة القطاع الصحي.

ناقش المحافظ العديد من القضايا المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين للعمل على إيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات من خلال التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ولتعظيم الاستفادة من كافة إمكانات المحافظة وتحقيقا للصالح العام.

أكد محافظ المنيا، أن نواب البرلمان هم من يمثلون كافة فئات الشعب، وهم لسان حال الشارع المنياوى لنقل نبض الجماهير واحتياجاتهم، وتعمل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على تنفيذ كافة الخدمات الحيوية، وتوصيل المرافق وتحقيق الأهداف المطلوبة لضمان حياة كريمة للمواطنين.