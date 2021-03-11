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تحريات المباحث حول مصرع شاب بالقليوبية: تدخل لفض شجار فتلقى طعنة

الخميس، 11 مارس 2021 11:12 م
تحريات المباحث حول مصرع شاب بالقليوبية: تدخل لفض شجار فتلقى طعنة حملة شرطية ـ أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة عرب العيايدة التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، مشاجرة بين 4 أشخاص، نتج عنها مصرع شخص وإصابة آخر، جرى ضبط المتهمين وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بقرية عرب العيايدة التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة، نتج عنها مصرع شخص وإصابة آخر.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحثى قاده العميد خالد المحمدى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، وبالفحص تبين أنه خلال مرور المجنى عليه "محمد ع" 23 سنة، لاحظ وجود نجل عمه "أحمد ع" 19 سنة طالب بأحد المعاهد الأزهرية، فى حالة شد مع كل من "هاشم ط" 21 سنة، و"محمد ح"، 22 سنة.

وأوضحت التحريات، أن المجنى عليه تدخل وفض الشد والاشتباك ثم بعدها بدقائق عاد المتهمان وبحوزة أحدهم سلاح أبيض مطواة، والآخر قطعة حديد، وانهالوا عليه وعلى نجل عمه بالضرب، فأصيب المجنى عليه بعدة طعنات وطعنة نافذة بالرأس، وأصيب نجل عمه بعدة كدمات، وتم نقل المجنى عليه لمستشفى السلام وهناك فارق الحياة، جرى ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة برقم 5535 جنح الخانكة.

وبعرض المتهمين على النيابة، أمر المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز الخانكة، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة المتوفى بعد التشريح، إلى جانب استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

الخانكة

عرب العيايدة

مشاجرة

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مستشفى السلام

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