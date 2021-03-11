اليوم السابع
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تجديد حبس عامل قتل صديقه فى مشادة كلامية بالمنوفية

الخميس، 11 مارس 2021 12:46 م
تجديد حبس عامل قتل صديقه فى مشادة كلامية بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر المستشار عبد المنعم حشيش وكيل نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عامل قتل صديقه، نتيجة مشادة كلامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت وحدة مباحث قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عامل قتل صديقه، نتيجة مشادة كلامية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتلقيه إخطارًا من مأمور مركز قويسنا، يُفيد بمصرع "م. ع. ف" 20 عاما ، ومقيم بقرية شبرا قبالة التابعة لذات المركز، مصاب بجرح طعني في الصدر وذلك بسبب مشادة كلامية بينه وبين صديقه أدت إلى طعنه.

وعلى الفور قرر اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، واللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة  المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث مركز شركة قويسنا، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتم القبض على المتهم  19عاما، ومقيم بكفر المنشي التابعة لذات المركز بتعديه على المجني عليه وقتله، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

 


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