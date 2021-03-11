تجديد حبس المتهمين بقتل شاب الغردقة 15 يوماً على ذمة التحقيقات

البحر الأحمر - عماد عرفة

قررت محكمة الغردقة الجزئية، برئاسة المستشار محمود وفيق، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهمين بقتل شاب الغردقة 15 يوما علي ذمة التحقيقات .

تفاصيل القضية بدأت عندما ورد بلاغا للواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، يفيد بالعثور على جثة بمنطقة جبلية قريبة من منطقة النجدة السكنية شمال الغردقة، وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد عبد الهادى مدير مباحث المديرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف تفاصيل الحادث والقبض على الجناة.

وعقب ساعات من العثور على الجثة، توصل رجال المباحث الى أن الجثة لشاب يدعى "م . ع" يبلغ من العمر 18 عاما متغيب منذ فترة، وتم نقل الجثة لمستشفى الغردقة العام بعد معاينة النيابة، وتم استخراج تصريح الدفن وتسليمه لأسرته.

وكثف رجال مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، من جهودهم وتوصلت التحريات للمتهمين، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالب 19 سنة، صديق المجنى عليه، ونجل عمه 20 سنة، فتم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى.

وتبين أنهما تخلصا من المجنى عليه بسبب خلافات مالية بين المتهم الثانى والمجنى عليه، لاقتراض المتهم أموالا من المجنى عليه ورفض ردها، فقام المتهم الثانى بإيهام المجنى عليه بعثوره على كمية من مخدر الحشيش وإخفائها بالمنطقة الجبلية محل العثور على الجثة، وطلب منه الذهاب معه لإعطائه نصيبه منها نظير المبلغ المالى، واصطحبه لمكان العثور، ولدى وصولهما طلب المتهم الثانى من المجنى عليه الحفر بذات المكان لاستخراج المواد المخدرة، وأثناء ذلك قام المتهم بخنقه فأودى بحياته، واستوليا على هاتفين كانا بحوزة المجنى عليه، وفرا هاربين، وتم تحرير محضر بالواقعة وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بحبسهما، وتم تجديد حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات .