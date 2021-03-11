بيع سيارة بورش الشهيرة لبابلو إسكوبار فى كولومبيا بـ2.2 مليون دولار

فاطمة شوقى

بيعت سيارة بورش الشهيرة، واحدة من أفضل سيارات تاجر المخدرات الكولومبى، بابلو إسكوبار، مقابل 2.2 مليون دولار في إحدى المزادات وهى سيارة سباق استخدمها إسكوبار لمنافسات فى السباق الشهير "تريبادوريس دي لاس بالماس" في مدينة ميديلين.



سيارة اسكوبار

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إن إحدى اهتمامات بابلو إسكوبار هي السيارات الفاخرة، وكانت لديه مجموعة متنوعة منها اكتسبها بفضل الثروة التي جمعها نتيجة لتهريب المخدرات، وكشفت أنه كان يعمل كسائق سباقات قبل الدخول إلى عالم التجارة الممنوعة، حيث تنافس جنبا إلى جنب مع ابن عمه جوستافو جافيريا.



سيارة بابلو اسكوبار

وبحسب الصحيفة الأرجنتينية ، فإن دخول إسكوبار فى العمل غير المشروع وجناء ثروات من وراء ذلك، قاده إلى اقتناء سيارات سباق أفضل وتكييفها مع أفضل الأدوات من الخارج، وكانت إحدى تلك السيارات "Boss of Evil" بورش 911 RSR (موديل 1974) التي ظهرت مؤخرًا في منشور من قبل شركة أمريكية تعلن عن بيع السيارات الفاخرة والعقارات واليخوت.

وأوضحت الصحيفة أن ما يجعل هذه السيارة تحمل سعرا كبيرا هو تاريخها، فهى كانت مملكوكة لشركة اسكوبار وتم تصنيع 15 سيارة متطابقة لها.

فى ذلك الوقت، تم إنشاء سباق الأبطال الدولي (IROC) وكان الهدف هو أن يقود 12 من أفضل السائقين في العالم سيارات متساوية تمامًا، من بين 15 سيارة تم إنشاؤها لهذه المنافسة ، ومن بين المتنافسين كان البرازيلي إيمرسون فيتيبالدي، السائق الأول لبورش 911 والتى أصبحت فيما بعد ملكًا لبابلو إسكوبار.



بابلو اسكوبار 2

مرت السيارة بأيدي سائقين مختلفين حتى عام 1978 ، وكانت في سباق 24 ساعة دايتونا، وهو سباق تقليدي في الولايات المتحدة، حيث وقع في حبها واكتسبها بنقلها إلى ميديلين. أثناء تواجده في كولومبيا، قام إسكوبار بتجديد السيارة بجسم طراز بورش 935 ورسمها بألوان مارتيني ، أي الأبيض مع خطوط حمراء وزرقاء.



اسكوبار

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد وفاة بابلو إسكوبار، تم تخزين هذه السيارة في أماكن مختلفة، ولحسن الحظ، لم تكن متوقفة في مبنى موناكو أثناء الهجوم الذي تعرض له بابلو إسكوبار، حيث فقد العديد من سياراته.

أخيرًا، أعادها المالك الجديد للسيارة إلى الولايات المتحدة، حيث تمت إعادتها إلى الصورة الأصلية التي ركضها البرازيلي فيتيبالدي، باللون الأصفر، مع وجود اسمه على أجزاء مختلفة من السيارة.