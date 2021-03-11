اليوم السابع
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خالد صلاح
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انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الفرافرة فى الوادى الجديد

الخميس، 11 مارس 2021 09:28 م
انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الفرافرة فى الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، خلال جولته بمركز الفرافرة، اليوم الخميس، انطلاق أعمال تطوير قرى المركز التى تشملها المبادرة، والبالغ عددها 28 قرية وتابعا، فى إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".

ووجه المحافظ، خلال تفقده للأعمال بقرية اللواء صبيح بتخصيص أماكن متجاورة لإنشاء 400 منزل بالقرية، واستغلال الأراضى غير المستغلة بمدخل القرية لإقامة مشروعات خدمية (وحدة بيطرية - وحدة إطفاء - سوق) وتخصيص مكان لنقل موقف سيارات الأجرة بمدخل القرية بعد تطويره.

كما تفقد الزملوط، أعمال توصيل شبكات مياه الشرب لقريتى عائشة عبد الرحمن وعلي بن أبي طالب.

 

 


الوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد

حياة كريمة

الفرافرة

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