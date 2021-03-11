انتظام المرور بميدان الشهيد محمد سلمى السواركة بشمال سيناء بعد إغلاق 6 سنوات

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهد ميدان الشهيد اللواء محمد سلمى السواركة وسط مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، اليوم الخميس، انتظاما فى حركة المرور عبر مساراته بعد إغلاق استمر نحو 6 سنوات.

وأعلن اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن مدينة الشيخ زويد يتم فتح الشوارع المغلقة فيها تباعا، مع العمل على تطويرها ورفع كفاءتها بالتزامن مع التجهيز لتنفيذ مخطط تطوير مدينة العريش.

وقال أهالى بمدينة الشيخ زويد، إن حركة المرور انتظمت اليوم بميدان الشهيد محمد سلمى السواركة وسط مدينة الشيخ زويد، بعد أن رفعت جهات الاختصاص كافة الحواجز والسواتر الترابية وسمحت للأهالى بالسير بمختلف اتجاهات الميدان.

يذكر أن محافظ شمال سيناء سبق وأعلن قرار تغيير اسم الميدان الذى كان يحمل اسم الروينى لـ"الشهيد لواء محمد سلمى" أحد ضباط الشرطة بشمال سيناء، وابن مدينة الشيخ زويد عقب استشهاده، حيث يقع الميدان على تقاطع طريق العريش رفح الدولى مع طريق يربط مدينة الشيخ زويد بقرى جنوبها، وكان الميدان شاهد عيان على كافة أحداث شمال سيناء التى وقعت بمدينة الشيخ زويد.