انتشال جثة صياد غرق منذ 3 أيام بمفيض توشكى بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تمكن رجال الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية، اليوم الخميس، فى انتشال جثة صياد غرقت منذ 3 أيام، فى بحيرات مفيض توشكي جنوب مدينة باريس في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

وتلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا مساء الإثنين الماضى يفيد بمصرع صياد بنطاق مركز باريس عقب غرقه في بحيرات المفيض جنوب مدينة باريس.

وتبين وفاة "عصمت زكي إسماعيل عبد القادر" 45 سنة، صياد من مركز المراغة بمحافظة سوهاج، إثر سقوطه من أعلى مركب في بحيرات باريس جنوب مدينة باريس والنابعة من مياه مفيض " توشكي"، حيث اختل توازنه من على المركب، وسقط في منطقة من المياه عميقة، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة أسيوط لانتشال واستخراج الجثة من المياه.

وكشف مصدر أمني مسئول، بمديرية أمن الوادي الجديد، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن البلاغ للحادث ورد من عائلة وأصدقاء المتوفى، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويذكر أن بحيرات باريس أو مفيش توشكي، يقع جنوب مركز باريس بنحو 300 كم ويبعد عن واحة الخارجة بنحو 490 كم وهو عبارة عن عدد من بحيرات المياه العذبة القادمة من نهر النيل، والتي شقت الصحراء لتصل إلى جنوب الوادي الجديد.