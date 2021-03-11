النيل للتطوير العقاري تتعاقد مع شركة "CFM" إحدى شركات مجموعة أوراسكوم لتقديم حلول إدارة المرافق لأول فيستيفال تاور في العاصمة الإدارية

تأكيدًا على رغبتها في تقديم أفضل جودة لعملائها، أعلنت شركة النيل للتطوير العقاري-إحدى كبرى الشركات العقارية في مصر- تعاقدها مع شركة كونتراك لإدارة المرافق العامة ((CFM -إحدى شركات مجموعة أوراسكوم - لتقديم حلول إدارة المرافق المتكاملة لمشروع إنشاء أول فيستيفال تاور في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار حرص شركة النيل للتطوير العقاري على التعاقد مع كبرى الشركات في جميع مراحل إنشاء اول فيستيفال تاور، لضمان تنفيذه على أعلى مستوى ليصبح أيقونة للأبراج متعددة الاستخدام بالعاصمة الإدارية.

وتشمل الخدمات المقرر أن تقدمها شركة كونتراك لإدارة المرافق العامة ((CFM لمشروع إنشاء إنشاء أول فيستيفال تاور في العاصمة الإدارية الجديدة؛ خدمات استشارات وإدارة المرافق للمشروع فى مراحل التخطيط ودراسة احتياجات المرافق الجديدة، وجاء اختيارها من قبل شركة النيل للتطوير العقاري، نظرًا للخبرات الطويلة الممتدة للشركة على مدار 15 عامًا نجحت خلالها في تقديم خدماتها لأكثر من 130 عميل من كبرى الشركات في مصر منها كايرو فيستيفال سيتي مول وأبراج نايل سيتي ومجموعة الشايع والقرية الذكية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية والمرحلة الثالثة من المتحف المصري الكبير , و داماك بارك افينيو وعدة بنوك وسفارات، وذلك بفضل حرصها على تقديم أفضل جودة ممكنة لعملائها وفي الوقت نفسه تتوافق مع المعايير البيئية.

ويقع مشروع شركة النيل للتطوير العقاري، على مساحة أكثر من 18 ألف متر مربع بواجهة رئيسية 100 متر بمنطقة الأبراج السياحية في "داون تاون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي منطقة مميزة لإطلالتها على النهر الأخضر وعدد من المشروعات الهامة، ويتكون البرج من 36 دور بارتفاع 131 متر، ويضم وحدات تجارية (محلات ومطاعم وكافيهات)، ومكاتب إدارية وعيادات طبية وشقق فندقية، بالإضافة إلى تسهيلات عديدة لخدمة العملاء ومرتادين البرج ، تضاهي الموجودة بأشهر الأبراج المماثلة إقليميًا ودوليًا.

وفي هذا السياق قال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إنه في إطار سعي الشركة لإطلاق منتجات عقارية جديدة بمواصفات غير تقليدية، تختار شركاء ممن لديهم خبرات طويلة وسابقة أعمال بمشروعات ناجحة لتحقيق هذا الهدف، لا سيما وأن السوق العقاري يحتاج لأفكار جديدة ومبتكرة خاصة في الأنشطة الإدارية والتجارية والفندقية، وهو ما تهدف الشركة تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

من جهته قال المهندس محمود طاهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إن الشركة ترفع شعار الجودة أولًا لذا تحرص بعناية على اختيار الشركات المشاركة في تنفيذ مشروعاتها، لتقديم أفضل جودة لعملائها في كافة المراحل سواء في التصميم، ولذا تم اختيار مكتب الدكتور مهندس أسعد سلامة وهو واحدة من أكبر المكاتب الاستشارية في الوطن العربي، واليوم اختارنا التعاقد مع شركة CFM التي تمتاز بخبرات وسابقة أعمال في تنفيذ مشروعات ضخمة في مصر.

من جانبه قال كريم مأمون رئيس القطاع التجاري لشركة النيل للتطوير العقاري، إن اختيار كبرى الشركات لإنشاء أول فيستيفال تاور في مصر بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يزيد من تنافسية المشروع وثقة عملائنا في حرصنا على تقديم أفضل خدمات لهم، كما يتوافق مع استراتيجية الشركة في أن يصبح المشروع أيقونة للأبراج متعددة الاستخدمات في العاصمة الإدارية والقطاع العقاري عامة.

يذكر أن مجموعة النيل والأهرام للتطوير العقاري، قد أعلنتا في سبتمر عام 2018 دمج أصولهما ومشروعاتهما معًا، بهدف تعظيم الاستغلال الأمثل لمشروعات الشركتين المتنوعة، وتلبيه كافة مطلبات العملاء، وتمتلك الشركة محفظة مشروعات ضخمة تجاوز 100 مشروعًا بمدينة القاهرة الجديدة، وتم تسليم أكثر من 35% من هذه المشروعات.