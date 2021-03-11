المعمل الجنائى يعاين أثار حريق مصنع العبور

القليوبية- فريق المحافظات

انتقل فريق من المعمل الجنائى، لمعاينة أثار الحريق الهائل الذى اندلع داخل مصنع بمدينة العبور، بعد السيطرة على النيران، للتعرف علي أسباب اشتعال النيران بالمصنع.

وأكدت مصادر أمنية، أن المصنع مقام علي مساحة 1500 متر، ومكون من دور أرضي وطابقين علويين، حيث إن الدور الأرضي كان مستخدم كمخزن لتشغيل وتصنيع المواد الكيميائية ومحظور استخدامه، والطابقين العلويين مستخدمين كمصنع للملابس الجاهزة.

فيما أصدرت محافظة القليوبية، بيانا حول تداعيات حريق بإحدى مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، والذى نشب فى حوالى الساعة الحادية عشر صباح اليوم.

وأكدت المحافظة، أن اللواء عبد الحميد الهجان تابع على مدار الساعة فور تلقيه بلاغا بنشوب حريق باحدى مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة اسكان الشباب بمدينة العبور، والذى نشب فى حوالى الساعة الحادية عشر صباح اليوم والمصنع مكون من أربعة طوابق، حيث تم توجيه عدد 6 سيارات اسعاف من محافظة القليوبية وعدد 4 سيارات اسعاف من محافظات القاهرة والشرقية، كما تم توجيه عدد 11 سيارة إطفاء من القليوبية وسلم هيدروليك وعدد 2 من محافظة القاهرة و2 من محافظة الشرقية بإجمالى 15 سيارة إطفاء.

وأعلنت المحافظة، أن الحريق أسفر حتى الآن عن مصرع 20 شخصا، تم نقل 16 منهم الى مستشفى السلام بالقاهرة و4 لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة ، كما أصيب 24 شخصا تم نقل 5 منهم لمستشفي بلبيس بالشرقية و19 لمستشفى السلام بالقاهرة، حيث قامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة علي الحريق وجاري أعمال التبريد.

وأضافت أنه تقرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة؛ لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه.

وتقدم المحافظ بالعزاء لأسر المتوفين ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين موجها الدكتورخالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتوفير اوجه الرعاية للمصابين داخل المستشفيات.