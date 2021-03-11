المشدد 15 سنة لـ4 عاطلين بتهمة سرقة توك توك تحت تهديد السلاح بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة 4 عاطلين غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهم، بتهمة سرقة دراجة بخارية "توك توك" من قائدها تحت تهديد السلاح بمدينة أولاد صقر والتعدى عليه بالضرب.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، ومحمد فتحى شوك،وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

تعود أحداث القضية رقم 10464 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة أولاد صقر، ليوم 22 أكتوبر، عندما تلقى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من سائق مقيم بندر أولاد صقر، أثناء سيره بالطريق العام ليلا، وقيادته للدراجة النارية خاصته "توك توك"، استوقفه شخصين لتوصيلهما لمكان ما، وفى الطريق اصطحب معهما شخصين آخرين، وقام بمغافلته والتعدى عليه بالضرب وترويعه بأسلحة نارية، وسرقة دراجته البخارية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 4 عاطلين تم إحالتهم من قبل المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.