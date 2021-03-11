المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، ومحمد فتحى شوك،وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

تعود أحداث القضية رقم 11758 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة أولاد صقر، ليوم 28 نوفمبر، عندما تلقى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث أولاد صقر، عن قيام كل من "ع م ع" 32 سنة نقاش، و" ش م ع" 27 سنة مقاول، و"ج ع ع" 28 سنة ميكانيكي، جميعهم مقيمين دائرة مركز شرطة أولاد صقر، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين، ونفذا لإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضباط مباحث أولاد صقر من ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وأسلحة نارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم من قبل المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتى أصدرت حكمها المتقدم.