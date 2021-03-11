وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدفتا، أمس، محيط بلدة تل رفعت وقرية شيخ عيسى وبيلونية وعلقمية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالى.

وفى السياق، قصفت القاعدة التركية فى قرية توخار الصغير بالمدفعية الثقيلة، محيط قرية الجات شمال منبج فى ريف حلب الشرقى.