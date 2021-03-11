القبض على 6 أشخاص بينهم 3 مصابين برش خرطوش فى مشاجرة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على 6 أشخاص من بينهم 3 مصابين برش خرطوش، إثر وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، بسبب أولوية المرور بالطريق.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز البلينا، وإطلاق أعيرة نارية دائرة المركز ووجود مصابين، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها.

انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، أنها بين طرف أول 3 طلاب مصابين "برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم"، وتم تحويلهم لمستشفي سوهاج الجامعي، وطرف ثانى سائق توك توك 17 سنة، وعامل 17 سنة، وآخر 18 سنة، ويقيمون بناحية الساحل البحري دائرة المركز.

تم ضبط الطرفين وبحوزة الثاني والثالث من الطرف الثاني "2" فرد خرطوش محلي الصنع، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما أدي لإصابتهم بسبب أولوية المرور بالطريق، فتم التحفظ علي دراجة نارية "توك توك" خاصة بالأول من الطرف الثاني جاري فحصها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.