اليوم السابع
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الفاو: نستهدف 1.1 مليار دولار لتوفير مساعدات لـ 48.9 مليون شخص عام 2021

الخميس، 11 مارس 2021 04:31 م
الفاو: نستهدف 1.1 مليار دولار لتوفير مساعدات لـ 48.9 مليون شخص عام 2021 منظمة الفاو - ارشيفيه
كتبت- هند المغربى

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أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو" خلال تقرير حديث لها أنه نظرًا لأن جائحة كوفيد-19 والصراع والأزمات المتعلقة بالمناخ التي أدت إلى ارتفاع مستويات الجوع الحادة، تستهدف المنظمة 1.1 مليار دولار في عام 2021 لتوفير سبل العيش لأكثر الناس معاناة من انعدام الأمن الغذائي في العالم.

وأشارت المنظمة الأممية أنها تستهدف أكثر من 48.9 مليون شخص يعتمدون على الزراعة من أجل بقائهم على قيد الحياة وسبل عيشهم وذلك من خلال التدخلات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي والتغذية، والاستعداد لمواجهة الأزمات والتعامل معها>

 

وفقًا لأحدث بيانات منظمة الأغذية والزراعة، سجلت الدول أرقاما جديدة لانعدام الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للأشخاص الذين عانوا من انعدام الأمن الغذائى الحاد مستويات أسوأ من عام 2020، لافتا إلى أن التقرير العالمي حول أزمات الغذاء لهذا العام، الذى ستطلقه الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء فى أبريل، سيركز على خطورة الوضع.

 

تعد الزراعة أمرًا بالغ الأهمية لأن ما يقرب من أربعة من كل خمسة أشخاص يعيشون فى المناطق الريفية ويعتمدون على شكل من أشكال الإنتاج الزراعي لكسب عيشهم. وأشار التقرير أنه علينا أن نبدأ تجنب المجاعة فى المناطق الريفية وأن يشمل العمل الجماعى واسع النطاق لإنقاذ سبل العيش والأرواح.

 

ستركز استجابة الفاو للطوارئ فى عام 2021 على تقديم المساعدة للمجتمعات التى تعانى من انعدام الأمن الغذائى الشديد فى أكثر من 30 دولة.

 

 

 


الأمم المتحدة

الفاو

الأغذية

الزراعة

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