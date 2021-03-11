وتم تقديم مسودة مشروع القرار بشأن تعديل النظام الانتخابى لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة يوم الجمعة الماضى إلى الدورة الرابعة للمجلس الوطنى الـ13 لنواب الشعب الصينى، للمراجعة، حيث يؤكد المشرعون الصينيون أن الهدف من التعديل هو الحفاظ على استمرارية واستقرار الأنظمة ذات الصلة فى منطقة هونج كونج.

ووفقا لمسودة القرار، فإنه "فقط من خلال مراعاة مبدأ "إدارة الوطنيين لهونج كونج"، يمكن تطبيق الولاية القضائية الشاملة للسلطات المركزية على منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بشكل فعال، والحفاظ على النظام الدستورى المنصوص عليه فى الدستور والقانون الأساسى بفاعلية، وحل مختلف المشاكل عميقة الجذور بصورة فعالة، مع تحقيق الاستقرار الدائم وتقديم الإسهامات المنوطة لإحياء نهضة الأمة الصينية".



وينص القرار على أنه "يجب على النظام الانتخابي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، بما في ذلك أساليب اختيار الرئيس التنفيذى وتشكيل المجلس التشريعى، أن يتبع بصرامة ويعكس على نحو كامل المبدأ والمعيار السياسى لإدارة هونج كونج من قبل مواطنى هونج كونج مع الوطنيين بصفتهم الجزء الرئيسى، ويوفر الضمانات المؤسسية لهذا الغرض".

كما يشدد القرار على ضمان تطبيق مبدأ "الوطنيون يحكمون هونج كونج" ودعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان".