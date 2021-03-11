اليوم السابع
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الشرطة التركية تحتجز 13 فى احتجاجات يوم المرأة العالمى

الخميس، 11 مارس 2021 03:26 م
الشرطة التركية تحتجز 13 فى احتجاجات يوم المرأة العالمى الشرطة التركية - أرشيفية
رويترز

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ألقت الشرطة التركية القبض على 13 شخصا لترديد شعارات في احتجاجات خلال اليوم العالمي للمرأة بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال برلماني من المعارضة إنهم احتُجزوا لإهانة أردوغان، وذلك بعد أسبوع من تعهده بحماية الحق فى حرية التعبير.

وذكر مكتب الحاكم المحلي أن ممثلي الادعاء أصدروا أوامر الضبط بعد مشاهدة تسجيل مصور لمجموعة تهتف أثناء مسيرة في إسطنبول في 8 مارس. وأضاف فى بيان إنه تم القبض على 13 أحدهم قاصر وذلك من بين 18 تم تحديد هويتهم.

وقالت جمعية المحامين التقدميين على تويتر إن السلطات اعتقلت 12 امرأة في مداهمات للمنازل للاشتباه في إهانتهن الرئيس.

 

 

 


تركيا

الشرطة التركية

أردوغان

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يوم المرأة العالمى

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