السيطرة على حريق سيارة على طريق ترعة نجع حمادى بمركز سوهاج دون إصابات

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام مصري، مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بسيارة بطرق ترعة نجع حمادى دائرة مركز سوهاج، دون حدوث إصابات بشرية، وتم رفع أثار الحريق من على الطريق، وتم إعادة حركة السير بعد توقفها جزئيا، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائى.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد محمد علام مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بنشوب حريق بسيارة على الطريق بدائرة المركز، وتم الدفع بقوات إدارة الحماية المدنية للسيطرة عليه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، نشوب حريق بسيارة بطريق ترعة نجع حمادي الغربي دائرة المركز.

نتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بسيارة "ملاكي" يقودها عامل 31 سنة، ويقيم مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال المذكور أقر بأنه أثناء قيادته السيارة بالطريق المشار إليه، فوجئ بنشوب الحريق بـ"تابلوه السيارة"، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من الوصلات الداخلية للسيارة، وأكد احتراق السيارة بالكامل ونفي الشبهة الجنائية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.