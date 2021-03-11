اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مارس 2021 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيدة انتصار السيسي: سعدت اليوم بزيارة معرض "البازار" للحرف اليدوية والتراثية

الخميس، 11 مارس 2021 08:02 م
السيدة انتصار السيسي: سعدت اليوم بزيارة معرض "البازار" للحرف اليدوية والتراثية السيدة انتصار السيسي
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى معرض "البازار" للحرف اليدوية والتراثية واحتياجات المنزل، اليوم، الخميس.

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك": "سعدت اليوم بزيارة معرض "البازار" للحرف اليدوية والتراثية واحتياجات المنزل، وأود أن أشيد بشتى المصنوعات التي رأيتها داخل المعرض، والتي قامت بنسجها وتصميمها أيادى العمالة المصرية الماهرة، فشكرا لمجهود القائمين على هذا العمل الباهر لما يمثله من أهمية في الحفاظ على موروثنا الثقافي.

السيدة انتصار السيسى (1)
السيدة انتصار السيسى (1)

 

السيدة انتصار السيسى (2)
السيدة انتصار السيسى (2)

 

السيدة انتصار السيسى (3)
السيدة انتصار السيسى (3)

 

السيدة انتصار السيسى (4)
السيدة انتصار السيسى (4)

 

السيدة انتصار السيسى (5)
السيدة انتصار السيسى (5)

انتصار السيسي

السيسي

اخبار عاجلة

عاجل

معرض البازار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رسائل السيدة انتصار السيسى باحتفالية إطلاق 2021 عام المرأة.. إنفوجراف

الخميس، 11 مارس 2021 05:50 م

السيدة انتصار السيسى فى كلمة باحتفالية منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم: مصر حققت طفرة غير مسبوقة فى دعم وتمكين المرأة والحكومة أقرت استراتيجية مكافحة العنف.. وإنشاء أول لجنة تنسيقية للقضاء على ختان الإناث

الخميس، 11 مارس 2021 03:53 م

فيديو كلمة السيدة انتصار السيسى فى احتفالية الأيسيسكو لإطلاق عام المرأة 2021

الخميس، 11 مارس 2021 03:51 م

السيدة انتصار السيسى: إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث

الخميس، 11 مارس 2021 03:41 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة