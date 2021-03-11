السجن 3 سنوات لميكانيكي أحدث عاهة مستديمة بمواطن فى السيدة زينب

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر رفاعي، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالتسبب في إعاقة مواطن بالسيدة زينب .

وكشف أمر إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات أنه بدائرة قسم السيدة زينب، أن المتهم سدد للمجنى عليه ضربه باستخدام سلاح أبيض "كتر " استقرت بيده اليسري محدثا به الإصابات الموصوفه بتقرير الطب الشرعي، والتي نشأ عنها عاهة مستديمه وهي قطع بالأوتار للأصابع الأربعة باليد اليسري، كما أحرز سلاحا أبيضا "كتر "، بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وتضمنت شهادة المجني عليه بالتحقيقات أنه وأثناء تواجده بمنطقة سكنه استوقفه المتهم وطلب منه إحضار طعام، إلا أنه رفض فحدثت مشاده كلامية بينهما وعقب ذلك غادر المتهم وعاد عقب وقت قصير وبحوزته سلاح أبيض "كتر "وتعدي عليه محدثا إصابته باليد اليسري والتي نتج عنها عاهة مستديمه قاصدا من ذلك إصابته .