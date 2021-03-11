السجن المشدد 10سنوات لعاطل والحبس عامين لعامل بتهمة مقاومة السلطات بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، والحبس مع الشغل لمدة عامين لعامل، وبراءة متهم ثالث، فى قضية مقاومة سلطات واستعمال القوة مع الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر وحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، ومحمد فتحى شوك،وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.