السجن المشدد 10سنوات لعاطل والحبس عامين لعامل بتهمة مقاومة السلطات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، والحبس مع الشغل لمدة عامين لعامل، وبراءة متهم ثالث، فى قضية مقاومة سلطات واستعمال القوة مع الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر وحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، ومحمد فتحى شوك،وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.
تعود أحداث القضية رقم 1205 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة أولاد صقر، ليوم 20 يناير، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، أثناء قيام قوة من مباحث مركز شرطة أولاد صقر نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط عاطل وعاملين مقيمين دائرة مركز أولاد صقر، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة مخدر البانجو على نشاط واسع بدائرة المركز.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية نحو القوات فى محاولة للهروب، وتم القبض عليهم وإحالتهم من قبل المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة