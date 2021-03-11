اليوم السابع
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الخميس، 11 مارس 2021 09:20 ص
خالد صلاح
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الذهب يبلغ أعلى مستوى فى أسبوع مع تراجع العوائد والدولار الأمريكى

الخميس، 11 مارس 2021 08:52 ص
الذهب يبلغ أعلى مستوى فى أسبوع مع تراجع العوائد والدولار الأمريكى سبائك ذهبية ـ صورة أرشيفية
(رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، لأعلى مستوياتها فى أكثر من أسبوع، بعد أن تسببت بيانات أضعف للتضخم فى الولايات المتحدة فى توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار.

وربح الذهب فى المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1733.46 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس، عند 1734.55 دولار في وقت سابق. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1732.20 دولار.

وظل الضعف يعترى عوائد السندات الأمريكية القياسية، بينما انخفض الدولار بعدما لم تغير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة أمس الأربعاء التوقعات بأن التضخم سيتجاوز هدف البنك المركزى عند اثنين بالمئة.

وهدد ارتفاع العوائد فى الآونة الأخيرة وضع الذهب كتحوط من التضخم، إذ أنه يعنى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذى لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون حاليا اجتماع البنك المركزى الأوروبى بشأن السياسات الذى يُعقد فى وقت لاحق اليوم لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسات سيتخذون أى إجراء لكبح ارتفاع العوائد.

ونال مشروع قانون لتخفيف تداعيات كورونا فى الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار بشكل نهائى موافقة أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن يعطى دفعة قوية للتعافى الاقتصادى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.5 % إلى 26.30 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1% إلى 2303.11 دولار، بينما ربح البلاتين 1.1 % إلى 1216.32 دولار.

 

 

 


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