وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن الدنمارك علقت استخدام اللقاح بعدما سجلت حالات تجلط بالدماء، كما علقت النمسا استخدامه بعد تسجيل حالات مماثلة وتسجيل حالة وفاة واحدة.

وكان المستشار النمساوى سيباستيان كورتس، اكد أن بلاده سوف تنتج 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا بحلول الصيف المقبل.

وقال كورتس - في تصريحات، إن النمسا تمتلك الآن الخبرة اللازمة والتكنولوجيا المتطورة بما يمكنها من إنتاج اللقاح بكميات تفوق التوقعات المسبقة.

وأضاف المستشار أن إنتاج اللقاحات محليا هو تطور مهم يقربنا خطوات كبيرة من استعادة الحياة الطبيعية .

وأشار كورتس إلى أن اللقاحات المنتجة في النمسا سوف تغطى احتياجات جميع سكان أوروبا.

جدير بالذكر أن النمسا كانت قد أبرمت مؤخرا اتفاقات مع روسيا لإنتاج لقاح "سبوتنيك v" محليا، كما اعتمدت إجراءات تقلل الاعتماد على الاتحاد الأوروبى فى الحصول على جرعات اللقاح.