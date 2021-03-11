علقت الدنمارك والنمسا اليوم الخميس، استخدام لقاح "أسترازينيكا" مؤقتا بعد ظهور أعراض غير مرغوبة بين عدد ممن تعاطوه.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن الدنمارك علقت استخدام اللقاح بعدما سجلت حالات تجلط بالدماء، كما علقت النمسا استخدامه بعد تسجيل حالات مماثلة وتسجيل حالة وفاة واحدة.
وكان المستشار النمساوى سيباستيان كورتس، اكد أن بلاده سوف تنتج 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا بحلول الصيف المقبل.
وقال كورتس - في تصريحات، إن النمسا تمتلك الآن الخبرة اللازمة والتكنولوجيا المتطورة بما يمكنها من إنتاج اللقاح بكميات تفوق التوقعات المسبقة.
وأشار كورتس إلى أن اللقاحات المنتجة في النمسا سوف تغطى احتياجات جميع سكان أوروبا.
جدير بالذكر أن النمسا كانت قد أبرمت مؤخرا اتفاقات مع روسيا لإنتاج لقاح "سبوتنيك v" محليا، كما اعتمدت إجراءات تقلل الاعتماد على الاتحاد الأوروبى فى الحصول على جرعات اللقاح.
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