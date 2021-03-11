وأضاف البيان أن قوات الدفاع والأمن شنت عمليات طهرت خلالها غالبية المنطقة من نفوذ طالبان، مؤكدة أن المنطقة تخضع حاليًا لسيطرة قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، كانت مصادر أمنية محلية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم سيطرة حركة طالبان على منطقة ألمار بإقليم فارياب ظهر اليوم الخميس.



وقال حاكم الاقليم نقيب الله فايق في تصريح لوسائل الإعلام إن قوات الأمن الأفغانية تراجعت عن المنطقة للحيلولة دون سقوط ضحايا من المدنيين والقوات المحلية، وبحسب التقارير، حاصرت طالبان 40 من أفراد قوات الأمن المحلية لكنهم تمكنوا من الفرار إلى قاعدة أمنية على بعد 4 كيلومترات تسمى خواجة عثمان، ويقال إن طالبان استولت على مكتب حاكم المنطقة ومقر الشرطة.



فيما أكد عضو مجلس المحافظة طاهر رحماني النبأ، وقال إن ثمانية من قوات الدفاع الأفغانية قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في أعقاب الاشتباكات مع مسلحي طالبان، وقال رئيس مجلس فارياب إن المسؤولين الأمنيين لم يتمكنوا من منع سقوط المنطقة بيد طالبان، ولم تعلق حركة "طالبان" على هذه الأنباء حتى الآن.